En esta jornada un importante terremoto fue el que se vivió en Azul Azul y en particular para el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, quien recibió un dura sanción por parte de la CMF tras irregularidades financieras.

Después de esta noticia, en la Universidad de Chile ha existido mucha incertidumbre por lo que puede pegar esta noticia por la sanción a su mandamás, en la que Clark rápidamente salió a dar la cara ante esta situación.

El presidente de Azul Azul conversó con Radio Cooperativa y se refirió a lo que significará esta sanción, en la que puso la calma a los fanáticos de la U, indicando: “Yo voy a seguir siendo presidente de la U”.

Siguiendo en aquello, el mandamás azul señaló que esta noticia lo tomó por sorpresa y que el castigo recibido lo consideró muy injusto, en la que declaró que hizo sus respectivos descargos ante este tema, pero que al parecer no fueron considerados.

Clark rompe el silencio a su sanción | Foto: Photosport

“La verdad es que este fallo no me lo esperaba, no estoy contento con él. Creo que es muy injusto. En el proceso sancionatorio se me hacen dos cargos y presenté varios descargos a esos cargos… al leer en diagonal el fallo, creo que ninguno de mis descargos se toman en cuenta”, remarcó.

“El fallo me parece algo injusto. Habiendo dicho eso, es un proceso que recién se inicia, se puede apelar ante la misma CMF y luego esto se puede apelar ante el Poder Judicial, cosa que vamos a hacer, no estoy de acuerdo con lo que se sancionó y vamos a ocupar todas las instancias de apelación que la ley nos da”, agregó.

Finalmente, Clark a pesar de esta dura sanción por parte de la CMF, indicó que seguirá siendo el presidente de la Uniersidad de Chile y que apelará a lo que es este castigo que él considera injusto.

“En el intertanto, mientras este fallo no esté firme por el Poder Judicial, no entra en vigencia, y por lo tanto voy a seguir siendo presidente de la U. Vamos a apelar en todas la instancias porque considero que muchos descargos no se toman en cuenta y es una sanción injusta hacia mi persona”, cerró.

En Síntesis…

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, recibió una dura sanción por parte de la CMF por irregularidades financieras.

Michael Clark declaró a Radio Cooperativa que apelará la sanción, la cual considera “muy injusta”.

Clark aseguró que seguirá siendo presidente de la U ya que el fallo no entra en vigencia hasta que no esté firme por el Poder Judicial.