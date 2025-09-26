Universidad de Chile sigue escribiendo su historia dentro de la Copa Sudamericana 2025 y se anotó como el último semifinalista de la competición tras imponerse por 2-1 ante Alianza Lima en Coquimbo, en la que dio un nuevo paso en la búsqueda por este título continental.

Ahora, el ‘Romántico Viajero’ debe seguir en su expedición dentro de este torneo, en la que ahora tendrá como rival en semifinales a Lanús de Argentina, en el que la U volverá a suelo argentino tras lo que fue la barbarie que vivieron sus hinchas ante Independiente.

Sobre esto, el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark habló con los medios y fue consultado sobre el procedimiento que ha llevado la institución tras el castigo de la CONMEBOL, en la que confirmó que la U ya apeló y esperan por resultados.

“La apelación corre por un carril aparte, ya se presentó esa apelación y vamos a saber cómo nos va”, remarca.

Clark alzó la voz en la U | Foto: Photosport

Finalmente, a Clark también se le preguntó por lo que será la vuelta de la Universidad de Chile a Argentina, en la que no tiene temor por aquello, confiando en que Lanús realizará una organización acorde de una competencia internacional y le pegó una repasada sutil a Independiente.

“Yo imagino que no debería pasar nada, el tema con Independiente tiene que ver con una mala organización de ese equipo y yo espero y creo que la organización que va a tener Lanús va ser una buena organización, no debería pasar nada”, cerró.