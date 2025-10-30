Un balde de agua fría total. Universidad de Chile acaba de quedar eliminada en semifinales de la Copa Sudamericana, tras caer por la cuenta mínima (1-0) ante Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús.

El gol de Rodrigo Castillo le dio al “Granate” el triunfo (3-2 en el global) y el paso a la gran final, sepultando el sueño azul de volver a una instancia decisiva continental. El plantel de Gustavo Álvarez se va de Argentina con las manos vacías y una sensación de injusticia total.

La polémica se instaló desde el minuto 5. El arbitraje del venezolano Alexis Herrera quedó en el ojo del huracán por una serie de decisiones que condicionaron el partido. La primera y más clara: una brutal infracción de Agustín Cardozo sobre Javier Altamirano, que el juez solo sancionó con tarjeta amarilla, y que el VAR (a cargo de Ángel Arteaga) desestimó revisar. A esa jugada se sumaron las constantes interrupciones y los reclamos por una supuesta mano en el inicio de la jugada del gol de Lanús.

Se acabó el sueño continental de la U | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Siguen las sospechas sobre la Conmebol tras el arbitraje de Alexis Herrera

El pitazo final no solo desató la tristeza de los hinchas azules, sino una ola de indignación en el mundo periodístico. Uno de los análisis más duros provino del comentarista Gonzalo Fouillioux, quien en su análisis post-partido no se guardó nada y apuntó sus dardos más allá del árbitro: acusó directamente a la CONMEBOL de propiciar un escenario adverso para los azules, instalando la teoría de una “mano negra”.

Visiblemente molesto, el periodista aseguró que el arbitraje no fue casual y que alimentó las sospechas que, según él, ya existían en el ambiente sobre la organización.

“Hoy día le inclinaron la cancha a la U. Mucho se decía que lo después de que pasó con Independiente con la U que estaba en el ambiente que la Conmebol no iba a querer que la U llegase a la final…”, recordó el comunicador.

Fouillioux fue enfático en que la prueba más evidente de este arbitraje “inclinado” fue la jugada que marcó el inicio del partido: la plancha de Cardozo sobre Altamirano.

“La de Cardozo no lo quiso echar y el VAR no lo quiso llamar, no sé muy bien por qué. Fue una patada fuera de contexto alevosa a la rodilla”, sentenció.