Universidad de Chile busca las semifinales de la Copa Sudamericana. Para lograrlo deberá vencer a Alianza Lima en una llave de cuartos que empezará este jueves a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva. La U llega con la moral muy alta tras golear por 3-0 a Colo Colo en la Supercopa.

El mundialista de España 1982 con la Selección Chilena, Miguel Ángel Neira, nombra al jugador que considera clave para que la U consiga la victoria en Lima. “Si anda bien él, creo que la U no tendría problemas para ganar”, mencionó en diálogo con BOLAVIP.

También hizo énfasis en que el equipo en su totalidad viene de buena forma. “El otro día jugaron bastante bien y creo que van a repetir. Además, buena cancha, buen clima, entonces está todo dado”.

Para el exmediocampista de la Roja, más que en el mediocampo, el partido se definirá en la precisión en las áreas: “Yo creo que en las áreas, el que esté más fino para definir gana”.

Lucas Assadi llega en su mejor momento

El talentoso jugador de 21 años está en un excelente momento, aquello tras definitivamente tener el despegue futbolístico que todos los Azules esperaban. De hecho viene de marcar el tercer tanto en el triunfo por 3-0 ante Colo Colo en la Supercopa.

Miguel Ángel Neira cree que si Lucas Assadi anda bien, la U ganará a Alianza Lima en Perú. (Foto: Photosport)

Por Copa Sudamericana ha sido clave, pues anotó en los partidos ante Guaraní en el playoffs y en los dos compromisos frente a Independiente por los octavos de final.