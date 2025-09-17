Universidad de Chile consiguió un tremendo logro este pasado fin de semana, en la que los ‘Azules’ pudieron coronarse como campeones de la Supercopa del fútbol chileno tras vencer en un sólido partido por 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Después de lo que fue este duelo, en las últimas horas desde el canal de la Universidad de Chile en Youtube liberaron una nueva edición de un ‘Sin Editar’, en la que dentro de esta conversaron con el crack azul, Lucas Assadi, quien dejó sus palabras tras este nuevo título con la U.

“Contento, es el archirrival, partido que se nos dio todo, ayudó un poco la expulsión, muy feliz de que se nos dieran las cosas”, comenzó indicando Assadi.

Por lo que es su gran momento, el 10 azul sabe que vive un tremendo presente y explicó que aquello hoy en día lo tiene muy feliz, ya le da mucha alegría a la gente de la Universidad de Chile y profundizó en su gran amor que tiene por todo el club y sus hinchas.

Assadi y su mensaje que emociona en la U | Foto: Photosport

“Eso es lo que quiero, hacer feliz a la gente, amo a este club, amo a la hinchada también, esto lo hago también por mí, hago cosas diferentes, ya lo he dicho, psicólogo, trabajos por fuera, estoy feliz y disfrutando al máximo, quiero que se siga dando y fluyendo todo, estoy muy contento”, remarcó.

Concluyendo, Assadi tuvo palabras para los fanáticos de la Universidad de Chile, a quienes les agradeció su incondicional apoyo, en especial a él en los momentos complicados que tuvo, y que hoy en día gracias a su gran nivel espera seguir haciéndolos felices.

“Agradecerles, ellos cuando no estaba bien igual me querían, ahora creo que un poco más, siempre contento de como me tratan ellos y poder darles una alegría dentro de la cancha”, cerró.