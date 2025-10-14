Universidad de Chile ya planifica su participación en el mercado de fichajes. En dicho período, el conjunto azul no solo se focalizará en incorporar jugadores: también tendrá que definir salidas.

Ante ello, una figura que arribó al club a comienzos de 2025 puede decirle adiós a sus compañeros. ¿La razón? Todo indica que la institución no ejercerá la opción de compra que posee sobre él. Ese es el caso de Rodrigo Contreras.

Luego de firmar a préstamo desde Deportes Antofagasta, se estableció que si los azules pagaban 1.450.000 dólares al término de su cesión, obtendrían el 70% de su carta definitivamente.

Sin embargo, según la información recabada por BOLAVIP Chile, el escenario para el oriundo de Tucumán es complejo. En este momento, su entorno está convencido de que dicha cláusula no será considerada por los azules.

El motivo: su poca participación bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez. El atacante de 29 años no ha logrado ganarse un puesto en la formación estelar del entrenador trasandino.

Ante ello, la búsqueda de nuevos rumbos ya comenzó, aunque aún hay mucho paño por cortar. El panorama es adverso, pero en el fútbol todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Rodrigo Contreras está cada vez más lejos de Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, Tucu Contreras ha disputado un total de 35 compromisos con la camiseta azul. En dichos partidos, ha logrado anotar nueve goles y ha aportado con dos asistencias.