Este domingo se disputa la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde el trofeo que dirime al primer campeón del año 2025 no calienta mucho debido al contexto en que se desarrolla el encuentro.

Con escaso público en las tribunas y extremadas medidas para evitar enfrentamientos, albos y azules se verán las caras en el Estadio Santa Laura en un partido que no ha vendido ni siquiera dos mil boletos.

La U quiere enterrar el centenario de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Por la forma en que se va a jugar, por el público, es una falta de respeto a cualquier trofeo. Es menos que una ‘copita’, no alcanza ni para eso”, analizó de entrada Cristián Castañeda para Bolavip Chile.

El emblemático ex jugador de Universidad de Chile asegura que “Es una pena. Tanto tiempo… muchas cosas están mal en el fútbol chileno y si no la arreglamos pronto vamos a estar incluso peor. Estas cosas repercuten después en la Selección también”, agregó.

Consultado sobre si el resultado puede afectar a la U de cara a la Copa Sudamericana, Castañeda cree que “No debiera afectar, como ganar tampoco va ser un impulso anímico. La U irá con varios suplentes, no va arriesgar jugadores y debiera así. Es una pena porque el respeto por la gente que va al estadio ya se perdió”, remató.

La U quiere el primer título

Universidad de Chile buscará ante Colo Colo la revancha por lo sucedido en el Superclásico y, como si fuera poco, buscará levantar el primer trofeo de la temporada nada más ni nada menos que ante el archirrival.