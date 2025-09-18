La Copa Sudamericana 2025 ya se encuentra en fases finales. Esta semana se disputaron los cuartos de final ida de la competición de clubes organizada por la Conmebol, en la cual Universidad de Chile es el único representante chileno en competencia.

Los Azules empataron sin goles en su visita a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva y todo se definirá la próxima semana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El rival de la U o Alianza saldrá del ganador de la llave entre Lanús y Fluminense. Los Granates que dirige Mauricio Pellegrino ganaron por 1-0 al Flu en el estadio ciudad de Lanús con gol de Marcelino Moreno a los 89’ consiguiendo la primera ventaja.

Por el otro lado del cuadro, Bolívar y Atlético Mineiro de Jorge Luis Sampaoli igualaron 2-2 en el estadio Hernando Siles de La Paz. El Galo del casildense logró una ventaja con tantos de Alexsander a los 45’ y Vitor Hugo a los 51’ del primer tiempo. Sin embargo, el cuadro boliviano logró equiparar con anotaciones de Robson Matheus a los 48’ y Dorny Romero a los 88’.

El rival saldrá de Independiente del Valle y Once Caldas. El club colombiano venció por 2-0 en el estadio Banco Guayaquil con un doblete de Dayro Moreno, quien se hizo presente con goles en el minuto 22 y 49.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana en cuartos de final. (Foto: Sudamericana)

¿Cuándo se juegan los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana?

Martes 23/9 a las 21:30 | Fluminense vs. Lanús | estadio Maracaná | 0-1

Miércoles 24/9 a las 19:00 | Atlético Mineiro vs. Bolivar | Arena MRV | 2-2

Miércoles 24/9 a las 21:30 | Once Caldas vs. Independiente del Valle | estadio Palogrande | 2-0

Jueves 25/9 a las 21:30 | Universidad de Chile vs. Alianza Lima | estadio Francisco Sánchez Rumoroso 0-0

Horarios de Chile y Argentina