El ex volante argentino, Walter Montillo está a solo meses de lo que será su partido de despedida, el cuál se desarrollará en el Estadio Nacional y que espera contar con un importante marco de público de la Universidad de Chile para ponerle punto final a su carrera futbolística.

En las últimas horas, el ex crack azul conversó con ESPN para hablar del presente del ‘Romántico Viajero’, en la que fue consultado principalmente por lo que es el presente de Lucas Assadi, hoy una de las grandes figuras que tiene el equipo de Gustavo Álvarez.

“Me pone muy contento, primero porque es un chico del club, es un chico de la casa y siempre digo que en los clubes con cierta idiosincrasia como la Universidad de Chile, que tuvo a jugadores como el Leo Rodríguez hasta los jugadores que fueron pasando, los hinchas siempre necesitan a un número 10”, partió señalando Montillo.

Agregando a esto, la ‘Ardilla’ se mostró muy feliz por lo que es el presente de Lucas Assadi, en la que recordó lo que fue su encuentro con él previo a un Clásico Universitario, en la que le dejó un importante consejo.

“Que sea de la casa a mí me pone muy feliz, lo hablé con él en el clásico con la Universidad Católica, de que en ese momento justo no pasaba un buen momento futbolístico, pero lo bueno es que es joven, le dije que se podía revertir, cuando es más grande, es más difícil”, remarcó.

Siguiendo en esa línea, el ex crack argentino destaca de las grandes condiciones que tiene Assadi y espera que este siga demostrando en el campo de juego su importante valía.

Montillo y su elogio a Assadi | Foto: Photosport

“No sé si habrá cambiado algo de su vida diaria, si lo veo entrenar mucho fuera de lo que es el entrenamiento de la U y eso potencia a cualquier jugador, a mí me pone muy contento, porque es de los 10 antiguos, que van para adelante, no tienen miedo de agarrar la pelota y conducir. El hincha lo tiene que disfrutar”, agrega.

Concluyendo, Montillo expresa su deseo de poder seguir viendo a Lucas Assadi dentro de la Universidad de Chile por un tiempo más, algo que de todas formas lo ve muy complejo, ya que siente que muchos equipos se pelearán por los servicios del 10 azul.

“Ojalá se quede por mucho tiempo, es muy difícil mantener a este tipo de jugadores mucho tiempo en un club, pero que sea lo mejor para él, yo siempre se lo digo”, cerró.