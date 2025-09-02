Marcelo Díaz lleva un buen tiempo sin ser protagonista en Universidad de Chile, ya que Gustavo Álvarez prefiere otras opciones en el mediocampo de los universitarios y ‘Carepato’ ha perdido un notorio protagonismo en la U.

La exclusión de Marcelo Díaz en Universidad de Chile no sería al azar, toda vez que Cristián Caamaño evidenció un quiebre entre el jugador y el estratega de la U en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Si en un partido así no juega Marcelo Díaz, es que claramente hay algo. Hay una situación con Marcelo Díaz que en algún momento va a tener que explicar Gustavo Álvarez”, dijo respecto a la ausencia de Díaz en el Superclásico.

Díaz perdió protagonismo en la U. | Foto: Photosport

Caamaño sigue: “Marcelo Díaz fue tu emblema un año y medio, titular y tu capitán, y que de pronto pase que, en un partido de esta magnitud, con un hombre menos ni siquiera ingrese, es muy raro”, sumó.

“Si tú me dices ‘tampoco entró Leandro Fernández’ es que no era el partido para él. Pero si necesitabas pierna fresca en el medio… el único volante que tenías después de Sepúlveda era Marcelo Díaz. Hay algo ahí que pasó, insisto. Hace un mes y medio que no juega Marcelo Díaz”, recalcó.

¿Quiebre absoluto en Universidad de Chile? Lo cierto es que Marcelo Díaz carece de protagonismo en los azules y ya no es utilizado por Gustavo Álvarez, lo que levanta sospechas de un quiebre entre ambos.

Audiencia en la CONMEBOL

Universidad de Chile se defiende esta jornada en la CONMEBOL, donde habrá una audiencia para escuchar los descargos de Independiente de Avellaneda y de los azules en el ente rector del fútbol sudamericano.