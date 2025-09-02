Universidad de Chile hipotecó en gran parte sus chances al título en el Campeonato Nacional 2025 el domingo pasado, toda vez que los azules cayeron en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo por la cuenta mínima.

La derrota de la U frente a los albos dejó al cuadro universitario a 15 puntos de Coquimbo Unido, el exclusivo líder que tiene hoy por hoy la Liga de Primera. Eso sí, los azules todavía tienen un partido pendiente ante Everton y podrían acortar la diferencia a 12 puntos.

La U pende de un hilo en el torneo. | Foto: Photosport

Más allá de la derrota del Superclásico, para Horacio Rivas las chances al título se fueron a las pailas con las derrotas en condición de local ante Cobresal y Audax Italiano el mes pasado: “Lamentablemente, la U dejó puntos demasiado importantes en el camino y en un momento trascendental”, dijo en diálogo con El Mercurio.

“Esas dos derrotas eran partidos en los que debió mantener la tranquilidad. No supo ni pudo sostener el peso del campeonato. Es el gran desafío para potenciar al equipo”, complementó el icónico ex jugador de los azules.

Lo cierto es que agosto no fue una buena cosecha para los azules, quienes ahora deberán abocarse a la Supercopa, estar a la espera de la resolución de la CONMEBOL y esperar un milagro para poder coronarse campeón del Campeonato Nacional 2025.

La U en la tabla

La U marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos, siendo superados por Palestino (39) y Coquimbo Unido que pareciera ser absolutamente imbatible durante este segundo semestre.