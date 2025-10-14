Universidad de Chile tuvo que ponerse el overol para quedarse con los tres puntos el día de ayer ante Palestino, rival al cual superó por 2-1 en un compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

Cuando el partido expiraba hubo una polémica mano de Leandro Fernández en el área azul, la cual fue reclamada airosamente por los jugadores árabes, pero el juez Miguel Araos desestimó los reclamos y dijo ‘juegue juegue’.

El único jugador de Palestino que habló tras la derrota fue Sebastián Pérez, quien conversó con AS Chile y aseguró que “En los últimos minutos ellos hicieron tiempo y no nos devolvían el balón, pero al final todo eso queda en un segundo plano”.

Zanahoria Pérez acusa ayuda a la U. | Foto: Photosport

En esa línea, el portero complementa sus dichos diciendo que “Las sensaciones son malas. Los primeros 25 minutos entramos muy desconcentrados y dejamos un vacío muy grande en el mediocampo que ellos lo aprovecharon muy bien. Después, con el hombre de más, caímos en la desesperación y no faltó elaborar un poco cada momento que tuvimos. Esto más allá de la última jugada que fue penal”.

Pérez, incluso, tuvo palabras para el polémico penal no cobrado: “La pudimos ver ahora después del partido y la mano la tenía muy abierta, además que la pelota le pega en el brazo. Fernando Meza reclamó de manera airada y por eso yo también decidí tirar afuera el balón para que la pudieran revisar, pero según él (Miguel Araos) no era una mano para cobrar. Hay diferentes criterios para cada equipo”, dijo.

Lo cierto es que Palestino se quedó con las ganas de sumar tres puntos importantes en la lucha por quedarse con el Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores, mientras que los azules agarraron, de manera momentánea, ese lugar.

El próximo partido de la U y Palestino

Universidad de Chile volverá a la acción en la Liga de Primera el domingo 26 de octubre cuando tenga que enfrentar a Universidad Católica, mientras que Palestino jugará dos días antes ante Everton de Viña del Mar.