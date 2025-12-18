Universidad de Chile se prepara para su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto estudiantil conoció al equipo que tendrá que derrotar para avanzar en la competencia internacional.

¿De quién se trata? Luego del sorteo realizado este jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, la escuadra azul se enteró de cuál será el rival chileno al que deberá enfrentarse.

Ese es el caso de Palestino. Así lo determinó el azar, destacando que los otros potenciales contendores de los universitarios en la ronda preliminar eran Cobresal y Audax Italiano.

Un punto a considerar es que Universidad de Chile ejercerá la localía en el compromiso definitorio. La razón fue explicada en la previa del sorteo: fue el primer elenco mencionado en el cruce.

Cabe consignar que el club que resulte vencedor, accederá directamente a la fase de grupos del certamen continental. Un partido que determinará la suerte de ambas instituciones en la temporada.

Universidad de Chile se medirá ante Palestino por la ronda preliminar de Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Palestino por Copa Sudamericana?

La fecha del encuentro deberá ser informada por la CONMEBOL. Sin embargo, hay un plazo para su realización: tendrá que disputarse entre el 3 y el 5 de marzo.

Tras ello, el cuadro que avance –ya sea Universidad de Chile o Palestino– deberá abocarse a la fase de grupos. Esta última comenzará a jugarse entre el 7 y el 9 de abril.

En resumen: