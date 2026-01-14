Universidad de Chile ya tiene todo el foco puesto en lo que es esta temporada 2026, en el que los ‘Azules’ quieren ir a por todos los objetivos que tengan en el camino.

Para lo que es este nuevo año, el conjunto ‘Laico’ mantenía mucha expectación en sus hinchas para conocer lo que sería su nueva piel para este 2026, con su indumentaria renovada para un nuevo año.

A pesar de todos los rumores y filtraciones de posibles camisetas, hace unos instantes desde Adidas destaparon todo, revelando toda la indumentaria oficial de la U para este 2026.

Si bien no hay un lanzamiento oficial por parte del club, en la página oficial de Adidas ya se dio a conocer la nueva vestimenta de la Universidad de Chile, en la que aparecen sus dos camisetas oficiales para esta temporada.

La nueva camiseta de la Universidad de Chile | Foto: Adidas

Ambas camisetas llamaron la atención de los hinchas ‘Azules’, ya que las dos salen de lo que normalmente venía haciendo Adidas y se la jugó con un novedoso proyecto en sus diseños.

Pero no solo las dos camisetas oficiales fueron las que aparecieron, ya que también se dio a conocer una camiseta de prepartido, la que también destaca por un diseño bastante diferente al habitual.

Los valores de las dos camisetas oficiales son de 69.990 y 79.990 manga larga, para niños el valor es de 49.990, mientras que la camiseta prepartido tiene un valor de 54.990.

REVISA A CONTINUACIÓN LA NUEVA INDUMENTARIA DE LA U