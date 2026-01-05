Luciano Pons definió su nuevo destino en el mercado de fichajes. Es un hecho que el experimentado goleador no retornará a Universidad de Chile para la temporada 2026.
¿La razón? El propio jugador confirmó en que elenco se desempeñará en la próxima campaña. A través de redes sociales, reveló su veredicto final: se mantendrá en Atlético Bucaramanga.
Luego de una larga espera, el delantero argentino le entregó un mensaje de calma a los fanáticos del conjunto colombiano. Extendió su estadía en dichas tierras por un tiempo más.
“Cada gol que marqué, lo grité pensando en ustedes. Todo esfuerzo valió la pena por esta camiseta. Gracias por ser parte de este lindo camino. Por eso, quiero decirles algo”, comenzó indicando.
“Sigo en casa, defendiendo nuestros colores. Así que este 2026 seguiremos haciendo historia juntos. Porque esta es nuestra herencia y nuestra pasión”, agregó el atacante.
El paso de Luciano Pons por Universidad de Chile
Durante su estancia en los azules en la temporada 2024, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 27 encuentros. En dichos compromisos, anotó cuatro goles y no registró asistencias.
En tanto, desde su arribo a Atlético Bucaramanga a comienzos de 2025, ya acumula 52 partidos. En tales enfrentamientos, ha cosechado 24 tantos y cinco asistencias.
En resumen:
- Compromiso total: “Este 2026 seguiremos haciendo historia juntos”, aseguró el atacante, confirmando que Atlético Bucaramanga hizo uso de la opción para retenerlo tras su explosivo 2025.
- Sentido de pertenencia: El jugador destacó la conexión lograda con la fanaticada del “Leopardo”, señalando que cada gol marcado fue pensado en ellos y que se siente “en casa”.
- Adiós a la U: Con esta confirmación, Universidad de Chile cierra definitivamente el capítulo de Pons, liberando un cupo de extranjero y permitiendo que el jugador continúe su carrera donde encontró su mejor versión goleadora.