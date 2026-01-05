Luciano Pons definió su nuevo destino en el mercado de fichajes. Es un hecho que el experimentado goleador no retornará a Universidad de Chile para la temporada 2026.

¿La razón? El propio jugador confirmó en que elenco se desempeñará en la próxima campaña. A través de redes sociales, reveló su veredicto final: se mantendrá en Atlético Bucaramanga.

Luego de una larga espera, el delantero argentino le entregó un mensaje de calma a los fanáticos del conjunto colombiano. Extendió su estadía en dichas tierras por un tiempo más.

“Cada gol que marqué, lo grité pensando en ustedes. Todo esfuerzo valió la pena por esta camiseta. Gracias por ser parte de este lindo camino. Por eso, quiero decirles algo”, comenzó indicando.

“Sigo en casa, defendiendo nuestros colores. Así que este 2026 seguiremos haciendo historia juntos. Porque esta es nuestra herencia y nuestra pasión”, agregó el atacante.

Luciano Pons seguirá en Atlético Bucaramanga tras su salida de Universidad de Chile. (Foto: Atlético Bucaramanga)

El paso de Luciano Pons por Universidad de Chile

Durante su estancia en los azules en la temporada 2024, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 27 encuentros. En dichos compromisos, anotó cuatro goles y no registró asistencias.

En tanto, desde su arribo a Atlético Bucaramanga a comienzos de 2025, ya acumula 52 partidos. En tales enfrentamientos, ha cosechado 24 tantos y cinco asistencias.

En resumen: