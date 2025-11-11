Cuando todavía quedan partidos por disputar en la Liga de Primera 2025, la Universidad de Chile parece haber activado de manera informal su primer gran “refuerzo” para 2026, y el “gancho” lo pusieron los mismos seleccionados azules.

Hablamos de Maximiliano Gutiérrez, el atacante de 21 años de Huachipato que está en la carpeta del CDA como objetivo para el próximo año. Lo que era solo un rumor de fichaje, tomó un giro explosivo gracias a una foto desde la concentración de la Selección Chilena.

La acción de Maxi Gutiérrez que desató la locura azul

En su cuenta de Tik Tok, el mediocampista Javier Altamirano subió una fotografía a sus redes sociales mostrando al grupo de jugadores de la U que viajan con la La Roja hacia Sochi, Rusia, donde disputarán amistosos contra el país local y Perú.

En la captura, que se volvió viral en segundos, aparecen Altamirano, junto a Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal y Agustín Arce, todos de la U, pero el detalle que desató la euforia fue la presencia de Gutiérrez junto a ellos.

Para los hinchas, esta imagen no es casualidad. Con Gutiérrez compartiendo directamente con el contingente de la U, se interpreta como el inicio de un señal de acercamiento en toda regla.

La fotografía que subió Altamirano junto a los jugadores de la U y Maximiliano Gutiérrez | FOTO: Tik Tok

Aunque los Acereross aún no tiene una oferta formal, y el jugador tiene contrato hasta 2027, el guiño en redes sociales dejó claro que, en el vestuario del combinado criollo, el oriundo de Chiguayante ya es “uno más” del grupo azul

Los números de Maximiliano Gutiérrez en Huachipato

Esta temporada, Maximiliano Gutiérrez ha disputado 32 partidos con la camiseta de Huachipato. Suma siete goles y tres asistencias en 1826 minutos.