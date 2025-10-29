Un gran y verdadero dolor de cabeza vive Universidad de Chile de cara a la crucial semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana que disputará en Argentina contra Lanús.

Los azules se juegan el paso a la gran final (tras el 2-2 en la ida), pero tendrán que hacerlo sin una de sus máximas figuras y principal motor creativo: el joven volante Lucas Assadi.

La baja de Assadi obliga al cuerpo técnico de la U a rearmar el mediocampo ofensivo para el partido más importante del semestre.

El formado en la U sufrió una dura lesión el pasado domingo en el sintético del Claro Arena | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Pato Yáñez le baja el pulgar a la U sin Assadi

En medio de esta incertidumbre, la voz del ex seleccionado nacional y comentarista de Radio Agricultura y ESPN Chile, Patricio Yáñez, resonó con particular pesimismo.

Lejos de buscar un reemplazante táctico, Yáñez fue categórico al afirmar que, por las cualidades únicas de Assadi, el equipo simplemente no tiene un jugador capaz de llenar ese vacío, calificándolo como una pérdida irremontable.

“Por características no hay un jugador que lo pueda reemplazar a Lucas Assadi. Es un jugador demasiado determinante, demasiado diferente para enfrentar cada situación y fue un gran protagonista para la U. No hay nada que hacer”, lanzó en Deportes En Agricultura.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

La U saltará a la cancha de La Fortaleza de Lanús este jueves 30 de octubre a las 19 horas, compromiso que será dirigido por el árbitro venezolano Alexis Herrera.