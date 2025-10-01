La controversia por la publicación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la programación de las fechas 24 y 25 de la Liga de Primera 2025 no pasó desapercibida en Universidad de Chile.

La decisión de agendar el partido contra Palestino para un lunes a las 16:00 horas y el Clásico Universitario muy cerca de la semifinal de ida de la Copa Sudamericana generó profundo malestar en la hinchada azul, que acusó falta de criterio y consideración en un momento deportivo crucial.

En respuesta a las críticas, Yamal Rajab, Gerente de Ligas de la ANFP, entregó una explicación de carácter técnico y logístico.

La furia de Aldo Marín contra la ANFP

Sin embargo, las explicaciones quedaron en nada este miércoles, luego de que Aldo Marín, director de Azul Azul, publicara un furibundo mensaje en sus redes sociales, acusando una “persecución” por parte del ente rector del fútbol chileno.

Lejos de los tecnicismos, Marín utilizó un lenguaje directo y frontal para enumerar lo que considera un patrón de decisiones en contra del club en el momento más crucial de su temporada.

“Partido con Palestino un lunes a las 16:00, no quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida, nos convocan jugadores para partido corneta, quieren que juguemos el clásico con menos de 72 horas con el partido de ida con Lanús, curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente, y después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien”, escribió el directivo azul en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El mensaje finaliza con un llamado de unidad: “Vamos la U. Contra todo y contra todos”, frase que busca consolidar a hinchas y plantel en contra de lo que ahora consideran un “enemigo declarado”.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a la acción el próximo lunes 13 de octubre cuando en la reanudación de la Liga de Primera enfrente a Palestino por la Fecha 24. El duelo se jugará desde las 12:30 horas en el estadio Santa Laura.