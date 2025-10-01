El fútbol chileno nuevamente se vio en el ojo del huracán, pero esta vez no por un resultado deportivo, sino por una decisión administrativa por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

La publicación de la programación para las fechas 24 y 25 de la Liga de Primera 2025 encendió las alarmas y la molestia de los seguidores de Universidad de Chile.

La controversia principal se centró en su crucial partido contra Palestino, agendado para un lunes a las 16:00 horas, una decisión catalogada de “insólita” y “una falta de respeto” por los fanáticos.

Yamal Rajab y llamativa programación del partido de la U vs. Palestino

Para abordar las críticas, el Gerente de Ligas, Yamal Rajab, entregó una explicación detallada que apunta a una cadena de factores ineludibles.

Consultado en la antesala del partido de Chile Sub 20 vs. Japón, Rajab fue directo al grano: “Es por la disponibilidad de recinto, el único que tenían era Santa Laura y sabemos que todavía no tiene la iluminación artificial lista”, dijo el personero sobre el duelo de la U ante el Tino Tino.

La U y Palestino jugarán lunes en un horario laboral | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Pero, ¿por qué un lunes? Rajab complementó la información, revelando un factor extrafutbolístico determinante: “Es el recinto, después hay un concierto y el estadio está bloqueado desde el martes“, comentó Rajab, aludiendo al concierto de Anuel AA.

El Clásico Universitario y la Polémica con la Sudamericana

La segunda fuente de críticas apuntaba al Clásico Universitario contra la UC, programado en la antesala del trascendental duelo de la U contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Frente a esto, Rajab defendió con uñas y dientes la decisión, basándose estrictamente en las normas: “Se cumple con holgura las 72 horas. Más que acercamiento o solicitudes, mientras respetemos el reglamento, podemos programar y esta no fue la excepción. No hay nada irregular en esta programación“, expresó el gerente de ligas de la ANFP.

Gustavo Álvarez deberá decidir si manda al terreno de juego un equipo alternativo ante la UC | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Finalmente, cuando un periodista le recordó que en el pasado Colo Colo sí había logrado reprogramar un partido, Rajab marcó una diferencia crucial en el procedimiento, traspasando la responsabilidad al club: “Eso fue una solicitud al directorio. En este caso no llegó ninguna solicitud. El partido del centenario no era una reprogramación, además. Si ahora hubiera una solicitud, se analizará en su mérito“.