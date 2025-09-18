Universidad de Chile llega de gran forma para lo que será su importante desafío dentro de la Copa Sudamericana en esta jornada, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán a Alianza Lima en Perú en el duelo de ida por los cuartos de final de la competición.

El conjunto ‘Laico’ viene con el ánimo arriba tras lo que fue su tremenda victoria ante Colo Colo en el final de la Supercopa por 3-0, en la que una de las grandes figuras de este triunfo fue el crack azul, Lucas Assadi, quien llega con la fecha para arriba por su gran nivel.

Sobre esto, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para llenar de elogios al 10 de la Universidad de Chile, en la que tras su gran nivel, no duda en que hoy en día es el jugador de más valor dentro del euqipo de Gustavo Álvarez.

“Lo de Assadi para mí hoy es el jugador más caro de la Universidad de Chile en estos momentos”, explicó.

Assadi se llena de elogios por su presente | Foto: Photosport

Concluyendo, Yáñez indicó en que si Lucas Assadi sostuviera este gran nivel y fuera argentino, su valor sería mucho más que el doble de lo que cuesta hoy en día, en la que hoy está tasado en 2,50 mill. €, según Transfermarkt.

“Si Assadi fuera argentino costaría 15 palos verdes, te digo altiro”, finalizó el ‘Pato’ en el programa ‘F90’ de ESPN.