Gustavo Álvarez está en el ojo del huracán en Universidad de Chile, toda vez que el entrenador de los azules fue vinculado con la selección de Perú, pero el DT fue tajante en señalar que no hay nada claro y él evaluará su continuidad a fin de año.

Uno que se fue de tarro y reveló el por qué Gustavo Álvarez está molesto fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura soltó todo: “Se siente apuñalado por alguien de la U en sus declaraciones. Se metió en temas que nunca había hecho, quedó dolido por las contrataciones de mitad de año, esperaba más y no fue así”.

La continuidad de Gustavo Álvarez en la U es un misterio. | Foto: Photosport

Yáñez, incluso, insinúa qué bando es el que está generando el conflicto dentro de Universidad de Chile: “Siente que lo traicionan, que lo quieren indisponer con la hinchada de la U. Alguien de adentro del directorio, puede ser del lado de Clark”.

En el cierre, Patricio Nazario revela la intención del DT: “También se pensaba que la U tuviera un primer lugar en la tabla de posiciones, por eso está todo enredado y muy abierto. No es lo que pienso, es por información, el hombre quiere emigrar y quiere revisar su contrato, pagar la cláusula y me parece correcto”, remató.

¿Sigue Gustavo Álvarez en Universidad de Chile? El DT fue claro en señalar que evaluará a fin de temporada su continuidad, donde dependerá mucho del futuro de la U en la Copa Sudamericana y si logra o no el Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores de América.

Universidad de Chile vs. Lanús, día y hora

El jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde, Universidad de Chile recibirá en un vacío Estadio Nacional la visita de Lanús, compromiso válido por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.