La Copa Sudamericana 2025 entra en su zona de definición, esa instancia donde el aire se vuelve espeso y cada pelota pesa una tonelada. El Estadio Nacional se viste de gala para la primera semifinal, un escenario donde Universidad de Chile buscará golpear primero.

El obstáculo no es menor. Al frente estará Lanús, el paradigma del club argentino serio y táctico. El “Granate” no necesita del brillo mediático para imponer respeto: los dirigidos por Mauricio Pellegrino llegan a Santiago con un libreto claro: controlar los tiempos, anular los circuitos creativos de la “U” y llevar a Buenos Aires una llave abierta.

En la antesala de un duelo tan cerrado, las polémicas no han tardado en encenderse.

Diego Yudcovsky analiza la llave entre Universidad de Chile y Lanús

Desde el otro lado de la cordillera, el periodista argentino Diego Yudcovsky utilizó su plataforma de YouTube para analizar la serie, dejando declaraciones que calaron hondo en la parcialidad azul.

Con un tono de marcada suficiencia, el comunicador subestimó el presente del equipo laico y vaticinó un escenario ampliamente favorable para el conjunto argentino.

“Lanús va a jugar la semifinal de la Copa Sudamericana contra un equipo que, la realidad, todos le tenemos bronca un poco en el fútbol argentino. El que es de Independiente es el que más le tiene bronca”, partió diciendo.

En Argentina no se sacan de la cabeza lo que pasó entre Independiente y la U | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Yo creo que Lanús tiene grandes chances. Por lo que vi de la U de Chile en la serie con Independiente, no es la gran cosa, no es la gran cosa Universidad de Chile”, agregó Yudcovsky.

Por último, el ex conductor del programa “Fútbol y Tranzas” en AZZ Stream dejó en claro que “Lanús es un equipo serio, un equipo sólido, que viene teniendo trabajo hace rato y tiene figuras que son de jerarquía para lo que implica Lanús.”

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿cuándo y a qué hora es el partido?

La U y Lanús disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.