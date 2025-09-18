Universidad de Chile ya está próximo de saltar al terreno de juego para lo que será su importante duelo dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Alianza Lima en el duelo de ida por los cuartos de final.

Para este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez se preparó con todo para lo que será este partido, en el que el ‘Romántico Viajero’ espera dar el gran golpe de visita en Perú y poder lograr su clasificación a la próxima fase.

A comparación del último duelo ante Colo Colo por la Supercopa, en la U no habrán cambios en el equipo dentro de su onceno estelar y solo se confirman lo que son las ausencias de sus lesionados: Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Franco Calderón en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.

La U quiere dar la gran sorpresa en Perú | Foto: Photosport

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de ida por la Copa Sudamericana se disputará a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.