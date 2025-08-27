La polémica tras la barbarie que se vivió en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile continúa generando repercusiones no solo en Argentina y Chile, sino en todo el continente.

Ahora, la Conmebol deberá evaluar sanciones tras recibir los descargos pertinentes de ambas instituciones, sanción que está siendo mirada de reojo por Alianza Lima, equipo que clasificó a los cuartos de final y espera rival.

En Perú los expertos y periodistas han comenzado a dar sus opiniones sobre lo que consideran justo. ¿Qué pase el Rojo o el Romántico Viajero?

En Perú le dan la clasificación a Universidad de Chile a cuartos de final

Sandro Centurión, periodista del programa Desmarcados de Denganche en YouTube, abordó la situación y fue tajante con su punto de vista.

“Yo la tengo claro. Hay que ir al reglamento, al mismo reglamento que ha hecho Conmebol y ahí está claro: ¿Quién falló en la seguridad y en la organización? El equipo Independiente”, expresó.

El momento exacto de cuando los hinchas de Independiente empujan a un simpatizante azul al vacío | FOTO: Ruben Paredes/Getty Images

“El reglamento dice que tú tenías que estar atento a la organización y seguridad, así puedes estar ganando en lo deportivo pero faltaste a eso. Por eso digo que Independiente no tiene por dónde en la Conmebol, no tiene por donde”, sentenció el comunicador.

La decisión final aún se mantiene en reserva, generando gran expectativa entre los hinchas de ambos equipos.