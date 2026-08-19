El defensor argentino, Franco Calderón reveló la razón por la que decidió partir de la Universidad de Chile.

El defensor argentino, Franco Calderón hizo noticia en los últimos días tras hacerse realidad su partida de la Universidad de Chile, en la que el ‘Chaco’ dejó el ‘Romántico Viajero’ para ser nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda para este segundo semestre.

Tras su llegada al conjunto argentino, Franco Calderón conversó con la prensa en su país natal tras someterse a sus exámenes médicos y comentó lo que han sido sus primeros días en su nuevo club.

“Me han recibido muy bien los compañeros, estuve ahí algunos días, me recibieron muy bien. Ahora estoy disponible de lo que quiera el técnico para lo que necesite”, parte señalando Calderón.

Siguiendo en esto, el zaguero argentino comentó como se dio su llegada a Independiente de Avellaneda, en la que remarcó que todo se dio de una forma muy rápida y no dudó en decir que sí.

Calderón deja la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Fue todo muy rápido, cuando me dijeron de venir al club no lo dudé porque es un club tan grande en Argentina, que siempre quise estar. No lo dudé y dije sí al toque”, remarca.

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Calderón y la razón por la que salió de la U

Concluyendo, Calderón fue consultado por la razón que dejó la Universidad de Chile, en la que fue muy claro e indicó que con la llegada de nuevos refuerzos y lo escasos minutos que le daba Fernando Gago en el equipo, lo hicieron tomar esta decisión.

“La verdad que nada, ahora llegaron compañeros nuevos y por ahí no estaba teniendo tanto rodaje, por eso tomé la decisión de salir a competir un poco, salió la oportunidad del ‘Rojo’ y me vine con muchas ganas”, concluyó.

🚨Las primeras declaraciones de Franco Calderón, después de su revisión medica como jugador de Independiente, para @MuyCAI.



"Un mensajes al hincha: Que se quede tranquilo, que me voy a tirar de cabeza por esta camiseta". pic.twitter.com/xEF601gyVN — Espacio Rojo (@espaci0rojo) August 18, 2026