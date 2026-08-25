En las últimas horas destaparon este inesperado conflicto entre Charles Aránguiz y Fernando Gago en la U.

Universidad de Chile tuvo una dura derrota este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Colo Colo y se aleja de la lucha por el título.

Dentro de lo que fue este encuentro, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio dentro del programa ‘La Fecha’ en YouTube, en la que dio a conocer un tremendo encontronazo entre Fernando Gago y Charles Aránguiz en la U durante el partido.

“No, en la cancha él (Aránguiz) decía que no (no quería salir) y esa era la bombita, en la cancha Aránguiz le hace varios gestos, Gago le abría los brazos y Aránguiz decía que no, Gago le preguntaba ‘¿Cómo estás?’ y él (Aránguiz) decía ‘bien’, hasta que en el segundo tiempo le pregunta ¿Cómo estás?, (Aránguiz respondió) si me querí sacar, sácame”, comenzó señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ dejó en claro que el ‘Príncipe’ quedó bastante molesto con los dichos de Fernando Gago tras el partido, en el que explicó que su cambio fue porque el capitán azul lo pidió, siendo que no es así.

Revelan este encontrón entre Gago y Aránguiz | Foto: Photosport

“En el CDA nos comentaban hoy día que lo que le molestó al jugador, es que el técnico diga que estaba cansado y que él pidió el cambio”, declara.

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Concluyendo, Díaz dejó bastante clara lo que fue la molestia de Charles Aranguiz ante esta situación y le indicó que Fernando Gago debió señalar que el cambio por el 20 fue por una decisión técnica y no por problemas físicos.

“El que manda es el técnico, pero que el técnico diga ‘lo saqué porque no lo veía bien y porque lo veía cansado o porque no estaba llegando’, pero que lo explicite, porque a él jugador no le gustó que dijera que él había pedido el cambio, porque él no pidió el cambio”, cerró.