Matías Zaldivia respalda a esta figura de Universidad de Chile: “No baja los brazos”

El defensor central abordó el momento que atraviesa Juan Martín Lucero. Ha sido cuestionado por los hinchas azules.

Universidad de Chile tendrá que dar vuelta la página tras caer ante el archirrival y ello bien lo sabe Matías Zaldivia. El defensor central alzó la voz en conferencia de prensa para referirse al presente del conjunto estudiantil.

Y tras ser consultado sobre el caso Juan Martín Lucero, entregó su visión: respaldó al atacante argentino a pesar de su complejo momento. Le tiene fe al oriundo de Mendoza.

Si bien no ha sido la pieza indiscutida que se esperaba en ofensiva, el zaguero cree que puede ser clave en el desenlace de la temporada. Al menos, intenta superarse en cada práctica.

“Lo veo trabajando todos los días de la misma manera. Después, las cosas pueden salir o no, pero si hay algo que rescatar, que te lo puede decir cualquier persona de club, es que trabaja al 100% todos los días para mejorar“, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Después, si la pelota entra o no, ya es parte del fútbol, pero me quedo con eso, que no baja los brazos y que sigue trabajando para estar al 100“.

Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Matías Zaldivia espera este regreso en Universidad de Chile

A su vez, el defensa abordó la situación de Octavio Rivero. El ariete uruguayo está en sus últimos días de reintegración: cuenta los segundos para volver a jugar con la camiseta azul.

“A Octavio le tocó lesionarse en el primer partido en Perú, es una lástima. Se hizo más largo de lo esperado para él y para todos. Está trabajando muy bien, recuperándose de la mejor manera”, comentó.

“Estas lesiones que te llevan tiempo, después te lleva un tiempo ponerte a punto físico a la par de tus compañeros. Ya está con nosotros, esperemos que la vuelta sea rápida, porque la calidad que tiene nos va a venir muy bien“, cerró.