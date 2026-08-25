Colo Colo pudo conseguir el pasado fin de semana un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ vencieron por 2-1 a la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Dentro de este compromiso, sin duda que una de las grandes polémicas que marcó este partido fue la del penal en favor de la Universidad de Chile tras una mano de Arturo Vidal, la que sigue generando mucho debate hasta día de hoy.

En las últimas horas, el mismo protagonista, Arturo Vidal en conversación con sus seguidores en su canal de ‘Kick‘ indicó que esta acción nunca fue penal y demostró lo que fue su cruce de palabras con el juez Juan Lara por la jugada.

“Si él vio una jugada clara y no fue penal, ¿por qué lo tiene que llamar el VAR? Cuando entramos en el segundo tiempo le dije: ‘¿Viste la imagen? Yo la vi y no es penal, menos en un clásico’. Él me dice: ‘Se puede cobrar como no se puede cobrar'”, declaró.

Vidal sin filtro en Colo Colo | Foto: Photosport

Vidal carga sin asco contra Borghi

Dentro de lo que fue la transmisión de este encuentro, el ex entrenador de Colo Colo y hoy comentarista, Claudio Borghi comentó sobre lo que fue esta jugada que protagonizó Vidal, en la que fue el primero en indicar que el ‘King’ cometió una mano, algo que no le gustó nada al capitán ‘Albo’, quien dejó picantes dichos.

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“Mira lo que dice Borghi… este es anticolocolino, hay que decirlo. Llevaba buena dirección (el disparo de Reinhart). ¿Cómo va a llevar buena dirección eso? Ahí mismo se ve que es hombro…”, concluyó.

Con estos dichos, claramente se formará una nueva polémica dentro del mundo del fútbol, la que volverá a involucrar a Arturo Vidal junto a Claudio Borghi, quienes parece no han podido sostener una buena relación.