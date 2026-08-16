Franco Calderón deja U. de Chile e Independiente lo confirma: “Opción de compra por…”

El elenco argentino entregó las cifras de la operación por el defensor central. Sale a préstamo, pero puede ser transferido en el futuro.

Universidad de Chile tiene un adiós confirmado en el mercado de fichajes. Luego de un largo vaivén lleno de incertidumbre, Franco Calderón se despide para emigrar en este período de transacciones.

Tal como trascendió durante los últimos días, el oriundo de Chaco representará a Independiente de Avellaneda. Ello fue ratificado por el propio elenco argentino a través de sus plataformas digitales.

Y en una medida poco común para el fútbol chileno, el conjunto bonaerense entregó las cifras involucradas en el negocio. Saldrá cedido, pero puede que nunca vuelva al Centro Deportivo Azul.

“¡Franco Calderón es el cuarto refuerzo de Independiente! El defensor llega a préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de USD 120.000 y con opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000“, lanzó la misiva.

En dicha línea sobre el pacto con Universidad de Chile, el cuadro que será dirigido por Jadson Viera agregó: “En caso de ejecutarse la cláusula, se descontará el monto del cargo. ¡Bienvenido al Rey de Copas!“.

Franco Calderón jugará en Independiente. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Franco Calderón le dice adiós a Universidad de Chile

De esta manera, el zaguero en cuestión concluye una etapa que duró dos años y medio. Cabe consignar que arribó a la institución universitaria a principios de 2024 bajo la tutela de Gustavo Álvarez.

Durante dicha estadía en Universidad de Chile, logró disputar 100 encuentros, en los que anotó cuatro goles y no entregó asistencias. Esta campaña perdió protagonismo con el cuerpo técnico de Fernando Gago.