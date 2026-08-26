El delantero argentino sufrió una fuerte molestia en la rodilla que lo obligó a ser retirado en camilla. Esto, mientras Javier Correa arriesga una suspensión...

Colo Colo sumó una inesperada preocupación en el duelo ante Unión Española por Copa Chile. Maximiliano Romero sufrió una fuerte molestia en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el terreno de juego a los 77 minutos, cuando el marcador favorecía al Cacique por 3-0.

El delantero argentino quedó visiblemente afectado por el dolor y debió ser retirado en camilla y luego asistido para dirigirse a camarines. Ahora, Romero deberá someterse a los respectivos exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión.

Romero se lesiona, mientras Correa arriesga suspensión

La situación genera preocupación en el conjunto albo, ya que Fernando Ortiz podría quedarse con pocas alternativas para el centro del ataque. Esto, considerando que Javier Correa arriesga ser suspendido.

El atacante fue denunciado por Universidad de Chile debido al polémico gesto que realizó durante los festejos del Superclásico. Tras ser citado por el Tribunal de Disciplina, Correa arriesga una sanción que podría ir de uno a tres partidos.

Así, en Colo Colo deberán esperar los resultados de los exámenes de Maximiliano Romero para conocer la gravedad de su lesión. Esto, mientras el club también está atento a la resolución que pueda recibir Javier Correa.

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😱🚨🚑 SE LESIONÓ UNO DE LOS ARTILLEROS ALBOS



Maximiliano Romero fue sustituído en #ColoColo por una molestia en la rodilla y el delantero argentino se fue directo a los vesturios.



ATENCIÓN: Los Albos también están alerta por la situación de Javier Correa.



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En síntesis…