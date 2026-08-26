Figura de Universidad de Chile lapida a Javier Correa: “Pasa por la educación de cada uno”

Matías Zaldivia abordó el polémico gesto del delantero de Colo Colo. Si bien intentó bajarle el perfil, cuestionó al archirrival.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo dejó una controversia de proporciones. Tras el pitazo final y la victoria alba, Javier Correa realizó movimientos obscenos y ello fue reprochado en el cuadro azul.

Uno de los jugadores que se manifestó sobre los polémicos gestos del delantero argentino fue Matías Zaldivia. En conferencia de prensa, el defensor fue consultado sobre el tema y no escondió su postura.

Si bien en primera instancia intentó bajarle el perfil, luego se abalanzó contra el atacante cordobés y lo cuestionó. Fue más allá de lo futbolístico en su reflexión: los buenos modales se brindan en casa.

“Concuerdo totalmente, pero pasa por la educación de cada uno. Después, se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar“, comenzó señalando frente a los medios.

Sobre la misma línea, uno de los capitanes de Universidad de Chile agregó: “Cada uno es responsable de lo que hace y, obviamente, incitar a la violencia por parte de los jugadores siempre es repudiable“.

Matías Zaldivia habló de la polémica de Javier Correa contra Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Matías Zaldivia defiende a Universidad de Chile

Finalmente, el zaguero reconoció el triunfo del archirrival, lo que debiese haber sido suficiente para Javier Correa. ¿Para qué provocar luego de haber conseguido los tres puntos?

“Pero como te digo, pasa por cada uno, por el respeto que le tengas a la profesión y a la gente. Creo que esas cosas están demás, ellos ganaron el partido y esas cosas pasan por cada uno“, cerró.