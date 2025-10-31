Universidad de Chile le dijo adiós a lo que es el sueño continental de poder llegar a la final de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ tras un arbitraje para el olvido del venezolano Alexis Herrera, cayeron por 1-0 ante Lanús en Argentina.

Dentro de lo que fue esta apretada serie, los cobros del juez venezolano sin duda que fueron determinantes para que el conjunto argentino pudiera quedarse con los boletos para esta final.

En el mundo azul aún se mastica lo que es la bronca por este bochornoso arbitraje de Alexis Herrera, la que sin duda seguirá siendo tema tras los notorios errores que cometió en este duelo.

Hace unos instantes, la Universidad de Chile arribó a suelo nacional tras lo que fue esta dura derrota y dentro de esta llegada, un histórico azul como lo es Diego Rivarola conversó con la prensa a la salida del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Al ídolo de la Universidad de Chile se le consultó únicamente sobre si consideró que fue un robo lo del juez venezolano en el partido ante Lanús, en la que incendió todo con su respuesta.

Herrera se robó la película y la clasificación de la U en Argentina | Foto: Getty Images

“Sí (fue un robo), se puede decir, hay otras palabras, pero fue lamentable porque fueron foules muy cobrables y en este tipo de competencia muchas veces los árbitros no están a la altura”, declaró.

Es así como en la Universidad de Chile seguirá siendo tema lo que fue este polémico arbitraje, que privó al conjunto nacional de poder decir presente en una nueva final continental.