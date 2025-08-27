Una semana se cumplió de la masacre en Avellaneda, donde los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile dejaron decenas de heridos, pero la atención mediática y futbolística se centra ahora en la resolución de la Conmebol.

Cada detalle del fallo impactará directamente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y los clubes involucrados se preparan para cualquier escenario.

En este contexto, los análisis no solo se enfocan en lo deportivo, sino también en cómo las instituciones gestionaron la seguridad y la organización del partido.

Mariano Closs no ve a Independiente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Desde Argentina, Mariano Closs, reconocido relator de fútbol, fue tajante respecto a las posibilidades del Rojo de avanzar a los cuartos de final del certamen continental.

“¿Cuál es la defensa de Independiente? Esta gente vino, provocó, premeditó. Esa es la defensa de Independiente”, dijo en el arranque en el programa Closs Sport.

“Se le pide también a Independiente, que ya que habían vendido tribuna baja para los suyos, que pongan seguridad y policía, y esa sugerencia evidentemente la van a tomar los letrados”, agregó. “¿Por qué no lo hicieron? Estaban advertidos”, les recordó el narrador.

No había resguardo policial al interior del Estadio Libertadores de América | FOTO: Fotobaires/Photosport

Además, Closs dejó en claro que “la primera parte (de los incidentes) le cabe a Independiente porque no usa la policía (para prevenir), y la segunda, es más gravísima, porque cuando hay desmanes que no interceda la policía y sí que venga una barra a hacer de policía”

“Acá era poner policía, en la visitante”, remarcó, para luego señalar que la “Conmebol hará notar que fueron ignorados, por la sugerencia que le estaban haciendo”.