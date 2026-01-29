Marcelo Morales fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y, en su conferencia de presentación, aseguró que vuelve al cuadro azul como un jugador más maduro y enfocado.

Eso sí, las palabras del canterano azul no cayeron para nada bien en Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Yo sé que muchas veces los jugadores tratan de no salirse del libreto, pero, ¿qué es eso de ‘mucho más maduro’? Cuando te fuiste ya llevabas 4 temporadas en Primera División”, dijo.

“¿Qué es lo que estás queriendo decir, que antes no estabas enfocado? ¿Qué pasaba en esos años? Porque finalmente siempre quedó la duda de por qué quedó fuera de un preolímpico”, agregó encarando al jugador.

Marcelo Morales volvió a la U. | Foto: Photosport

Caamaño recuerda un episodio antiguo y le habla al jugador: “¿Era verdad lo que decía Nicolás Córdova por las mediciones físicas apuntando a Marcelo Morales y su porcentaje de grasa? Qué es eso de más maduro, más enfocado. Compadre, hoy día el fútbol te pasa por encima a los 17-18 años”.

“Tómalo como una etapa trascendental en tu carrera con 22-23 años. Piensan que se les van abrir permanentemente y estamos viendo que los mejores jugadores de Chile se van regalados y no por su calidad, sino que por triangulación de equipos y representantes”, remató en el cierre.

Lo cierto es que Marcelo Morales buscará relanzar su carrera, toda vez que en la MLS no pudo hacer prácticamente nada y no estuvo a la altura de lo que se esperaba de un jugador que se fue como figura de la U.

