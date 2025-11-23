Este domingo por la tarde O’Higgins y Universidad de Chile se enfrentaron en un partido clave por la zona de clasificación a Copa Libertadores, en el marco de la antepenúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

Y la U fue una visita ingrata para los celestes que llegaban en el tercer lugar de la tabla de posiciones, ya que los azules se impusieron por 1-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La única anotación fue de Maximiliano Guerrero a los 24 minutos del primer tiempo, que le terminó entregando los tres puntos al Romántico Viajero.

Eso sí, los estudiantiles sufrieron más de la cuenta para celebrar en la Sexta Región, ya que fue expulsado Matías Sepúlveda por doble tarjeta amarilla en los 60′. Pero en los descuentos también vio la tarjeta roja Felipe Faúndez en el local (90+6′).

Con este resultado, el cuadro laico le quitó la tercera posición a O’Higgins, escalando con 51 puntos al puesto denominado Chile 3.

Mientras que el Capo de Provincia bajó a la cuarta ubicación con 50 unidades, donde al menos tiene un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana, restando dos fechas para el final.

Cabe recordar que el campeón del torneo es Coquimbo Unido, que se coronó en la jornada anterior (71 pts.) y ayer venció por 2-1 a Deportes La Serena en el Clásico de la Cuarta Región.

El sublíder sigue siendo Universidad Católica con 54 puntos, que el sábado se impuso por 2-1 a Palestino en el Claro Arena y, por ahora, se está quedando con el Chile 2.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

