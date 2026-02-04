Universidad de Chile tiene otra salida confirmada en este mercado de fichajes. ¿De quién estamos hablando? Un relegado jugador fue ratificado en su nueva casa deportiva.

Al no tener espacio en el club que lo forjó profesionalmente, tuvo que buscar equipo y Deportes Antofagasta le abrió las puertas. Fue anunciado a través de sus redes sociales.

Ese es el caso de Bastián Tapia, que ya está entrenando en el norte del país desde hace un par de semanas. A sus 23 años, intentará seguir consolidándose: permanecerá en el torneo de ascenso.

“Presentamos oficialmente la incorporación de Iván Rozas y Bastián Tapia como nuevos refuerzos del plantel profesional“, lanzó el cuadro norteño mediante sus plataformas oficiales.

En dicha línea, el comunicado concluyó asegurando: “Ambos jugadores ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico y se suman al equipo de cara a los próximos desafíos de la temporada“.

Bastián Tapia dejó Universidad de Chile para jugar en Deportes Antofagasta. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile le dice adiós a Bastián Tapia

Durante su última campaña, el jugador en cuestión representó los colores de Cobreloa. En tal escuadra, logró disputar 19 encuentros y anotar un gol: no aportó con asistencias.

Cabe destacar que además de pasar por los loínos, Bastián Tapia defendió las camisetas de Audax Italiano y Deportes Iquique. Este será un nuevo desafío para su carrera.

En resumen: