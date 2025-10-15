Durante la jornada de este miércoles 15 de octubre, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se reunió con los altos mandos de la Conmebol y los presidentes de los cuadros semifinalistas de la Copa Sudamericana para definir ciertas cosas de cara a los últimos encuentros de este certamen.

El mandamás de la Universidad de Chile confesó que la reunión llevada a cabo en Paraguay terminó de buena forma, ilusionando incluso a la barra del cuadro laico con decir presente en lo que podría ser una eventual final en caso de imponerse ante Lanús en la fase de cuatro mejores.

Lo que pasó algo inadvertido eso sí, fue lo que habría hablado con el presidente de la ANFP Pablo Milad, con miras al apretado calendario que tendrán los azules tras confirmarse la programación de dos de sus encuentros durante este martes.

Lo que más complicada tiene a la U. de Chile, es que el clásico universitario ante Universidad Católica, se jugará entre medio de los duelos ante el “Granate” por Copa Sudamericana. Además, los azules aún no se bajan de la lucha por el torneo y, tras vencer el lunes a Palestino, lograron trepar hasta la segunda posición del certamen.

La jugada de Universidad de Chile

Según reveló Diario La Tercera, Michael Clark “expuso ante Milad las dificultades que implicaría disputar dos partidos de alta exigencia con pocos días de diferencia. Primero, el duelo de ida de semifinales ante Lanús, fijado para el jueves 23 de octubre, y el tradicional enfrentamiento frente al equipo precordillerano, tres días más tarde”.

A su vez, sostienen que: “Además, la U debe enfrentar en total seis partidos en 18 días. Una cifra que en La Cisterna miran con preocupación. La solicitud busca evitar un desgaste físico excesivo por parte del equipo dirigido por Gustavo Álvarez”.

Clark se reunió con Pablo Milad buscando reajustar el calendario de Universidad de Chile.

El mandamás del cuadro laico habría hecho saber esta situación al presidente de la ANFP, Pablo Milad, aunque este no se la jugó con una respuesta inmediata hacia Clark. Así lo afirma el citado medio: “La respuesta de Milad, sin embargo, dejó la petición en veremos. El curicano le dijo a Clark que es algo que deben evaluar en Quilín“.

La reunión clave de Michael Clark en Conmebol

En declaraciones que entregó el presidente de Azul Azul desde el equipo de comunicaciones de la U sobre lo ocurrido en la reunión con la Conmebol, aseguró que: “Estaba el presidente de Lanús, estaba el presidente del (Atlético) Mineiro y estaba también el presidente de Independiente del Valle. Fue una buena reunión. Fue una reunión donde básicamente se tocaron los temas de los partidos que vienen, tanto de semifinales como finales“.

“Se anotaron todos los detalles de cómo sería una potencial final en Asunción. Creo que fue una buena reunión. La gente destacó mucho la vuelta de la U a esta instancia“, complementó.

“Se nota que hay un cariño tremendo y hay muy buena amistad con el equipo y nada, fue una buena reunión y todo el mundo nos deseó suerte y ojalá que podamos tener un mes más aquí de vuelta en Asunción”, cerró.