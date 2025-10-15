Universidad de Chile tiene un objetivo en mente: enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro laico está cada vez más cerca de alcanzar la definición por el certamen internacional.

Ante ello, en la previa de la llave ante el elenco granate, la plana alta de Azul Azul se reunió con la CONMEBOL con una misión en particular. La institución se anticipa a una posible clasificación a la final.

A través de redes sociales, el elenco estudiantil reveló que tuvo un encuentro (representado por Michael Clark e Ignacio Asenjo) con el presidente de la confederación mencionada, Alejandro Domínguez, en Paraguay.

En esta, también participaron los otros tres clubes que están instalados en semifinales (Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle). Sin embargo, solo los azules tuvieron una labor en específico.

¿Cuál? Según información recabada por BOLAVIP Chile, la dirigencia de los universitarios quiere que, ante una eventual participación en la final de la competencia continental, se asegure que sus hinchas puedan decir presentes.

Cabe destacar que Universidad de Chile arrastra un castigo vigente tras los lamentables hechos de violencia ante Independiente en Avellaneda. De 14 partidos sin presencia de público, solo se han cumplido dos.

No obstante, antes de ello, los azules deberán acceder a tal definición. Por eso, se focalizan en eliminar a Lanús para seguir soñando con la gloria. ¿Se repetirá la hazaña de 2011?

Universidad de Chile revela su reunión con la CONMEBOL