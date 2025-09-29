La permanencia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile se convirtió en un misterio. En los últimos días, se esparcieron los rumores de que el director técnico podría abandonar su cargo a fines de 2025.

Las recientes declaraciones del entrenador argentino han sorprendido, incluso, a la dirigencia de Azul Azul. Es más: se reveló que una frase del estratega descolocó a la cúpula del club.

¿Cuál? Precisamente, fue una respuesta que el DT le entregó a la prensa tras conseguir la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana al eliminar a Alianza Lima.

En ella, el trasandino aludió a su posible arribo a la Selección de Perú. A pesar de negar cualquier tipo contacto con la federación respectiva, no descartó la opción a futuro y lanzó: “A fin de año veremos“.

Según señaló Marcelo Díaz en los micrófonos de TNT Sports, dichas palabras generaron un remezón entre los altos cargos de Universidad de Chile. Cómo no: tiene contrato vigente.

“Dejó en estado de alerta a la dirigencia“, comentó el periodista en el programa Pelota Parada.

Cabe destacar que el DT tiene vínculo con los azules hasta diciembre de 2026, por lo que ante una eventual partida, deberá indemnizar a la institución con el pago de una cláusula. No tiene vía libre para salir.

La permanencia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile pasó a ser un misterio. (Créditos: Photosport)

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Desde su arribo al club, el director técnico ha dirigido 83 compromisos, registrando 48 victorias, 18 empates y 17 derrotas. Por el momento, se ha coronado campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.