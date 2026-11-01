Revelan los detalles del encontrón entre Fernando Gago y el árbitro del Clásico Universitario: “Se acercó a…”

En las últimas horas dieron los detalles de la expulsión de Fernando Gago en el clásico ante la UC.

Universidad de Chile tuvo una tarde para el olvido tras su derrota por 1-0 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario, en donde los ‘Azules’ mostraron un bajo rendimiento futbolístico y se volvieron a llenar de dudas en esta recta final del torneo.

En el final de este peleado compromiso, el entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago fue expulsado por el árbitro Diego Flores tras lo que fue su protesta finalizado el duelo, en la que se conoció el motivo de esta decisión.

En conferencia de prensa del ayudante de Fernando Gago, Fabricio Coloccini, este dio a conocer los detalles de lo que fue el caldeado momento que se vivió en la recta final del compromiso.

“Muy friccionado porque es un clásico y se dan de esta forma, no hubo molestía con el árbitro, porque nosotros generalmente no hablamos de los árbitros”, partió señalando Coloccini.

Gago fue expulsado finalizado el clásico | Foto: Photosport

Agregando, el ayudante del estratego azul dio a conocer la razón de la quejas de Fernando Gago finalizado el encuentro, en la que detalló de un gesto que no gustó para nada de un jugador de la Universidad Católica, en la que el juez hizo vista gorda.

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“Fernando (Gago) se acercó a decirle solamente que un jugador de la Universidad Católica le aplaudió tres veces en la cara y porque no tomó cartas sobre el asunto en ese momento”, remarcó.

Concluyendo, Coloccini confesó que Fernando Gago quedó sorprendido con la expulsión de Diego Flores, quien de forma rápida decidió expulsar al estratega argentino.

“Esas fueron las palabras de Fernando, no sé si llega a ver en la televisión, pero lo pueden comprobar, no le falta el respeto en ningún momento y después el árbitro tomó la decisión de expulsar a Fernando, solo le preguntó sobre esa situación”, cerró.