La ANFP le da un sorpresivo golpe a Universidad de Chile con una inesperada decisión

La Universidad de Chile recibió una nueva dura noticia tras la derrota ante la Universidad Católica.

Universidad de Chile hoy sufrió una dura derrota dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ cayeron ante su clásico rival, la Universidad Católica por 1-0 en el Claro Arena y prendió con todo la lucha entre ambos por el Chile 2.

Después de lo que fue este duro golpe para los dirigidos por Fernando Gago, el conjunto ‘Laico’ recibió una nueva dura noticia después de la derrota, el que cambia todos los planes de la U.

¿La razón? desde la ANFP movieron la programación del duelo entre la Universidad de Chile y Cobresal, la que en una primera instancia se iba a disputar el lunes 9 de noviembre a las 20:00 horas, para un nuevo día y horario.

Ahora, el compromiso entre ‘Azules’ y ‘Mineros’ pasará para el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en estadio por confirmar y se disputará a la misma hora que el duelo entre Ñublense y Colo Colo.

La U recibió un duro golpe de la ANFP | Foto: Photosport

Esta decisión sin duda que trastoca todos los planes de la Universidad de Chile, quien el jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas tiene un partido crucial ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, en la que luego de este, perderá un día de descanso para preparar su partido ante Cobresal por el torneo.

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Por esto, Gago deberá reprogramar toda su semana con la Universidad de Chile pensando en lo que será esta semana decisiva para los ‘Azules’, en la que buscarán seguir con vida en la Copa Chile y mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.