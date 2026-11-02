Johnny Herrera le deja feroz recado a Charles Aránguiz en U. de Chile: “Está huev…”

El retirado portero llamó al mediocampista a continuar en Universidad de Chile. No cree que deba salir de la institución.

Universidad de Chile tiene una preocupación instalada: Charles Aránguiz dejó en incertidumbre su futuro. El volante de 37 años expresó su disconformidad con la situación del club y no aseguró su permanencia.

Esto generó la inmediata reacción de Johnny Herrera, que a través de los micrófonos de TNT Sports le envió un feroz recado a su antiguo compañero: le pidió mantenerse en la escuadra estudiantil.

Para él, tiene que apartar a un lado las problemáticas dirigenciales y enfocarse en su juego. Cuando alcanza un buen estado físico, es de los futbolistas más destacados del plantel azul.

“Leyó muy bien lo que es el año, irregular el equipo y personal también, pero está hueveando. Tiene que seguir sí o sí, está entre los tres mejores“, comenzó señalando el ídolo de Universidad de Chile.

Bajo el mismo argumento, agregó: “Él es un tipo arraigado a la U, más allá de la gente que esté, por sobre todo tiene que estar el equipo. Yo creo que deberá entender que tiene que seguir”.

Johnny Herrera le pidió a Charles Aránguiz seguir en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Johnny Herrera aconseja a Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Finalmente, la leyenda universitaria llamó al oriundo de Puente Alto a reconsiderar sus declaraciones. Tiene que ser uno de los rostros institucionales en la celebración de los 100 años.

“Es súper claro, dice ‘estando bien yo compito’ y para mí fue el mejor del medio. Cuando jugó en el puesto que tiene que jugar, rindió como tiene que rendir“, comentó.

“Iría más allá de lo que él dice, se está cuestionando si sigue o no, más allá de que tenga la cláusula resuelta. En mi caso, si fuera compañero de él, le diría que tiene que seguir para que ayude al club desde la cancha“, indicó.

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“Mi petición hacia él sería esa“, cerró.