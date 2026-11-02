El goleador de Colo Colo dio a conocer lo sucedido a través de una historia en Instagram.

Un difícil momento personal y familiar está viviendo el futbolista Javier Correa de Colo Colo, que venía de ser la gran figura en la goledada del Cacique por 6-1 ante Universidad de Concepción el pasado viernes en el Estadio Monumental.

Tras aquel compromiso, donde anotó un póker, el propio goleador argentino volvió a referirse a lo que ha estado pasando fuera de la cancha, donde junto a su familia estaban preocupados por el estado de salud de su suegro.

Esto lo dio a conocer a la prensa el domingo 25 de octubre tras el empate 1-1 ante Palestino en Santa Laura.

“Estamos pasando un momento duro, pero es así la vida, es injusta a veces, pero hay que afrontarla de la mejor manera”, declaró hace tres días en zona mixta.

La dura pérdida que azota a Javier Correa

Y el domingo por la noche, Correa informó el fallecimiento del padre de su esposa, a través de una historia en Instagram en que dedicó sentidas palabras.

“Te vamos a extrañar gordo, gracias por todo”, escribió el cordobés. A ello se sumó el comentario de la hermana de su señora: “Gracias cuñado por todo en estos días”.

Publicidad

Captura de la historia de Instagram de Javier Correa.

Cabe recordar que esta tarde Colo Colo enfrenta Deportes Puerto Montt en el segundo tiempo que está pendiente por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde el Nine no estará presente, pues en la previa fue descartado por una sobrecarga en la rodilla derecha.