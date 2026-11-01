Mauricio Pinilla pide la salida de este protagonista en la Universidad de Chile: “No puede seguir”

El ex futbolista, Mauricio Pinilla dejó este ácido comentario sobre este protagonista en la U. de Chile.

Universidad de Chile tuvo una actuación para el olvido en el Clásico Universitario, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante la Universidad Católica en el Claro Arena y desperdiciaron su gran opción de poder asegurar en gran parte su cupo por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Mauricio Pinilla se dio su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del rendimiento del ‘Romántico Viajero’, el que no lo dejó para nada contento y apuntó contra Fernando Gago.

“Estoy más caliente que triste, Gago nunca supo leer este partido, no trabajó este partido, porque tú cuando juegas con Católica, tú sabes lo que son los fuertes y debilidades de Católica, la U no le hizo daño a la Católica y la Católica le ganó el partido tácticamente, hizo lo que quiso con la U“, comenzó señalando Pinilla.

Siguiendo en esto, ‘Pinigol’ remarcó en que el entrenador de la Universidad de Chile equivocó en su camino de poder revertir el marcador, ya que terminó jugando a los pelotazos, sin poder hacer daño a la defensa rival.

La U no pudo ante la UC | Foto: Photosport

“La U no tuvo profundidad, después terminó jugando a los pelotazos con tres delanteros, Lichnovsky tirando pelotazos de 50 metros, la U hizo todo mal y Católica hoy mereció el triunfo, el responsable es Gago, que no supo leer el partido”, remarcó.

Publicidad

Pinilla no quiere más a Gago en la U

Concluyendo, Pinilla dejó un mensaje más que claro sobre Fernando Gago, en la que sin pelos en la lengua indicó que el entrenador argentino no debería seguir siendo el entrenador de la Universidad de Chile, debido a las escasas herramientas que aporta al equipo.

“Gago no puede seguir siendo el entrenador de la Universidad de Chile, no tiene las capacidades resolutivas para los momentos claves que necesita un equipo como la U, la U por historia es un equipo sufrido, que toma buenas decisiones, la U necesita trabajo y Gago no es capaz de darle eso”, cerró.