Fernando Gago corre riesgo por lapidario informe arbitral: “Desafiante e intimidante”

El DT de Universidad de Chile fue expulsado por Diego Flores contra Universidad Católica. La razón entregada por el réferi es tajante.

Universidad de Chile sufre por doble partida: no solo perdió en el Clásico Universitario contra Universidad Católica. El cuadro azul lamenta la tarjeta roja a Fernando Gago tras caer en la precordillera.

Luego del pitazo final, el DT argentino se movilizó hasta el centro de la cancha del Claro Arena para cuestionar a Diego Flores por su arbitraje. El juez lo expulsó y el entrenador arriesga una dura sanción.

¿La razón? El informe del réferi es tajante. Según manifestó en el documento liberado por la ANFP, el estratega lo confrontó sin controlar la distancia. Tendrá que pasar al Tribunal de Disciplina.

“Una vez finalizado el partido, ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro“, indicó el árbitro.

Sobre la misma línea, agregó: “Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja. Posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona“.

Diego Flores acusó a Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago corre peligro en Universidad de Chile

Finalmente, Diego Flores aseguró que el director técnico también tuvo roces con los otros jueces presentes. Su eventual castigo puede ser crucial en el último tramo de la Liga de Primera.

“Luego de esta situación, se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos“, destapó el silbante.

“Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar”, cerró.