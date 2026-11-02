Detectan el gran error de Fernando Gago en la U tras el Clásico Universitario: “Le faltó…”

Siguen las críticas contra el técnico de la U tras la derrota ante la UC: "Esperó demasiado para hacer los cambios...", apuntaron.

La dura derrota de Universidad de Chile por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario sigue generando reacciones contra el técnico Fernando Gago. La U dejó escapar puntos importantes en la lucha por el Chile 2 y se despidió de la lucha por el título frente a Colo Colo.

Uno de los que alzó la voz fue Pepe Ormazábal. El reconocido relator identificado con los azules conversó con Bolavip Chile donde apuntó directamente contra el entrenador argentino, que la U perdió el Clásico Universitario desde la pizarra.

“El clásico se definió en la pizarra, sin duda que Garnero le ganó la pulseada a Fernando Gago. Le faltó ambición a Gago, si va perdiendo 1-0 al arranque del partido en el segundo tiempo tiene que hacer cambios. Esperó demasiado para hacer ingresar a (Octavio) Rivero, que aportó poco y nada. El ingreso de Lucero fue prácticamente simbólico. Si quería dar un golpe de imagen y jugarse todas las cartas, tendría que haber hecho antes los cambios”, sostuvo.

Pepe Ormazábal apuntó contra la falta de ambición de Fernando Gago (Photosport).

Pepe Ormazábal advierte sobre el futuro de la U

El relator también apuntó a las expectativas que se había generado en la U tras la seguidilla de victorias, pero aseguró que las opciones del título se escaparon en la caída ante Colo Colo.

“El resultado mató todas las ilusiones que tenía la hinchada azul, que el mismo técnico y algunos jugadores habían sembrado en la gente de la U. Me parece que lo que dijo Aránguiz fue muy certero, que cuando se perdió la opción del título fue cuando se perdió con Colo Colo”, comentó.

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Finalmente, Ormazábal insistió en que Fernando Gago no reaccionó a tiempo y eso le costó caro ante la UC en la precordillera: “En un partido que no se podía dar ventajas, que no podía fallar… Gago falló cuando no podía fallar. Hay que estar muy atento a lo que venga para la U, porque si le llega a escapar el segundo lugar va a ser muy complejo”, sentenció.