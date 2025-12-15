Universidad de Chile está en la búsqueda de su nuevo DT. El conjunto estudiantil debe encontrar al reemplazante de Gustavo Álvarez, por lo que tiene a dos candidatos que suenan con fuerza.

¿Quiénes son? Renato Paiva y Martín Anselmi. Tanto el portugués como el argentino interesan en la directiva azul, pero hay un importante punto que considerar: sus altos salarios.

Según reveló José Tomás Fernández en su canal de YouTube, los sueldos de ambos entrenadores están por sobre lo que ha pagado el cuadro universitario en las últimas temporadas.

“Renato Paiva terminó ganando más de 145 millones de pesos chilenos mensuales, Martín Anselmi terminó ganando en el Porto más de 100 millones de pesos chilenos mensuales“, lanzó.

En dicha línea, lo comparó con lo que percibe el vigente -por el momento- estratega de Universidad de Chile y agregó: “Y lo de Gustavo Álvarez con su staff era cercano a los 60 millones de pesos mensuales“.

Universidad de Chile debe definir a su nuevo DT ante la inminente salida de Gustavo Álvarez. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile espera el pago de Gustavo Álvarez

Finalmente, el comunicador explicó por qué en la cúpula azul están luchando para que su DT no abandone la institución de manera gratuita. No lo dejarán partir sin recibir algo a cambio.

“Es súper importante que la indemnización se acerque lo más posible a los 1,2 millones USD. Básicamente, porque en Azul Azul consideran que el pago de esa cláusula, va a amortizar bastante la llegada de un nuevo entrenador“, cerró.

