Un jugador perteneciente a Universidad de Chile puede tener un importante movimiento en el mercado de fichajes. La razón: está en negociaciones con Deportivo Cali. La escuadra colombiana sigue sus pasos.

¿De quién hablamos? Se trata de un delantero que salió a préstamo de los azules en búsqueda de mayores oportunidades y la está rompiendo en su actual equipo. Su nombre es Luciano Pons.

Según reportó Harold Caicedo en Zona Libre de Humo, el futbolista de 35 años está en la mira del elenco albiverde. Su notable rendimiento en esta temporada llamó la atención en el país cafetalero.

“Luciano Pons tiene charlas muy adelantadas para ser nuevo jugador de Deportivo Cali“, detalló el periodista en el medio citado.

Si bien Atlético Bucaramanga quiere extender su cesión, tales conversaciones con Universidad de Chile no han llegado a buen puerto. Ante tal situación, el argentino puede tener un nuevo destino al cierre de esta campaña.

Luciano Pons está en la mira de Deportivo Cali. Pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Atlético Bucaramanga)

Luciano Pons: su contrato con Universidad de Chile

Cabe destacar que el atacante en cuestión tiene vínculo vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Por ende, cualquier negociación tendrá que ser visada por la institución chilena.

Durante esta temporada, Luciano Pons ha jugado un total de 45 compromisos con Atlético Bucaramanga. En dichos encuentros, anotó 20 goles y logró aportar con cuatro asistencias.

En síntesis…