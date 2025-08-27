El histórico comentarista de La Magia Azul, Tito Awad, le dedicó duras palabras al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, luego de su reciente declaración donde volvió a responsabilizar a Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos hace una semana en el estadio Libertadores de América, y que obligaron a cancelar el duelo por Copa Sudamericana.

El querido comentarista partidario de la U cuestionó directamente el rol del dirigente argentino. “Todos tenemos que estar en contra de la violencia, sea del lado que sea, tenemos que extirparla de alguna manera, pero con personajes como el presidente del equipo Independiente, es al revés, en el fondo está protegiendo a todos sus delincuentes, aunque diga que los va a buscar, todo es una mentira”, lanzó Awad en declaraciones a Bolavip Chile.

“Se le indicó cuál era el problema que podía haber, se le pidió que no vendiera las entradas de abajo, que colocara una reja arriba de protección como en otros estadios en Argentina, y no cumplió”, acusó.

La U confía en el fallo de Conmebol tras la barbarie de los hinchas de Independiente (Getty Images).

Tito Awad no le cree nada a Néstor Grindetti

Awad también criticó la postura de Grindetti respecto al trato hacia las hinchadas. “¿Cómo es posible que trate a los de la U de la manera que los trató y a los de él como si fueran blancas palomas? Lo que pasó fue una masacre, no tiene otro nombre”, enfatizó.

Además, advirtió que si la Conmebol no toma cartas en el asunto, la situación seguirá repitiéndose. “Si la Conmebol no hace nada al respecto, la mafia está adentro de la Conmebol también, no me cabe ninguna duda”, sentenció, aunque reconoció que la U igualmente podría recibir sanciones por destrozos provocados.

Por último, Awad llamó a enfrentar el problema de raíz: “Esto tiene que servir no para declaraciones como la que hizo el presidente de Independiente, sino para tomar el toro por las astas. La violencia en general en el continente, no solo en Chile, sino en todo el continente. Lo que pasó en Avellaneda fue una brutalidad“, cerró.