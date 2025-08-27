La defensa del presidente de Independiente de Avellaneda por la masacre contra Universidad de Chile generó diversas reacciones. Uno de los que se lanzó contra el mandamás del elenco argentino fue Rodrigo Herrera.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista destrozó a Néstor Grindetti. Lo tildó de mitómano y cuestionó su proceder ante un hecho que estuvo en las portadas a nivel mundial.

No confía en él y es más, lo acusó de participar de una banda. Sí: dejó a entrever que la directiva del conjunto bonaerense raya en lo delictual. No quiere más a ese tipo de personajes en el deporte.

“El presidente de Independiente es un mentiroso serial, es un inhumano de museo y ha mostrado la peor cara del fútbol“, comenzó señalando con firmeza el comunicador.

“Tratar de desmarcarse de sus propias responsabilidades, habiendo gente herida, habiendo actos carcelarios en su propio estadio, culpando al resto y no teniendo una mínima autocrítica”, agregó.

Rodrigo Herrera destrozó a Néstor Grindetti tras defenderse ante Universidad de Chile. (Reproducción Twitter)

Está del lado de Universidad de Chile

Finalmente, el reconocido rostro de TV cargó contra Néstor Grindetti por no querer reconocer los errores de Independiente en Buenos Aires. Para él, le entregó vía libre al actuar de una barra brava delictual.

“Si no nos hacemos cargo de la violencia que los clubes generan, avalan a través de la corrupción, entonces queremos decir que tenemos que transformar el fútbol en otro escenario de la criminalidad”, comentó.

“En el estadio de Independiente, para cualquier persona que quiera ver fútbol, es como comprar una entrada para ir a la cárcel. Y, encima, tenemos al alcaide de esa cárcel protegiendo a los delincuentes”, concluyó.